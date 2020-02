La Germania accelera sulle auto elettriche: in arrivo bonus-malus contro i suv a benzina

Anche la Germania inizia ad accelerare sull'acceleratore in vista del passaggio all'elettrico. Il ministero dell'Ambiente ha infatti presentato una proposta d'introduzione di un sistema di bonus e malus per spingere gli utenti ad acquistare vetture elettriche e scoraggiare l'immatricolazione di grossi suv a benzina.

Svenja Schulze infatti intenderebbe chiedere agli acquirenti di veicoli con elevate emissioni di CO2, di abbandonarli per acquistare quelli ad green. L'SPD nello specifico ha parlato di un sistema simile a quello presente in Italia per le RCA, che spingerebbe verso il basso i prezzi delle macchine a guida elettrica a sfavore di quelle a benzina.

"Penso che sarebbe molto bello se coloro che acquistano auto di grandi dimensioni e che consumano benzina paghino un po' di più. C'è ancora bisogno di una regolamentazione dettagliata" ha affermato la Schulze, che ha osservato come nel programma di protezione del clima la Grande Coalizione abbia già concordato una riforma della tassa sui veicoli orientata maggiormente verso l'azzeramento delle emissioni di CO2.

Sulle misure adottate dalla nazione europea però molti esperti si sono detti perplessi e per alcuni potrebbero non essere necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti dall'accordo per il clima.