In Germania 1 milione di auto elettriche, in Italia solo 68.000: come mai?

In Germania è stato un vero e proprio boom dell'elettrico. Recentemente la nazione europea ha raggiunto il traguardo del milione di auto full electric circolanti sulle sue strade e il traguardo è stato tagliato nel giro di 9 anni, precisamente dal 2013 allo scorso mese di dicembre.

Il totale di auto elettriche vendute nella nazione teutonica è stato di 1,18 milioni, ma tenendo conto di quelle non più in circolazione o vendute all'estero, ecco che si arriva alla quota di un milione di cui sopra. Se poi ci aggiungiamo le ibride, arriviamo ad un parco vetture green pari a 2,2 milioni di auto attente all'ambiente.

Nonostante alcuni analisti prevedano un crollo delle elettriche in Germania per il 2024 al momento il Paese europeo è la locomotiva dell'Ue per quanto riguarda il commercio dei veicoli a batteria, e si pensi che nel solo mese di ottobre in Germania sono stati venduti ben 35mila veicoli elettrici, record poi ampiamente superato a novembre e dicembre scorsi.

A far accelerare ulteriormente il settore sono stati alcuni modelli introdotti di recente come ad esempio ID.3 e ID.4 di Volkswagen, ma anche l'Audi A4 e-tron, senza dimenticare poi dei vari bolidi sfornati da Mercedes e Bmw.

Numeri che fanno quindi ben sperare quelli relativi all'elettrico in Germania, la cui importanza cresce ulteriormente se si paragonano ai dati relativi all'Italia. Nel nostro Paese al momento circolano solamente 128.798 electric vehicle, di cui 68.196 pure elettriche e 60.602 PHEV, dati riportati da Motus-E. Cifre imbarazzanti se paragonate a quelle tedesche, e che non sono giustificate dalla minor popolazione totale, 60 milioni di italiani contro circa 80 milioni di tedeschi.

In Italia sono infatti diversi i problemi che contrastano la diffusione dell'elettrico, a cominciare dal sistema di incentivi, che è pari ad un massimo di 5.000 euro e che solo con il 2023 permetterà di acquistare auto superiori ai 35.000 euro (massimo 42.700).

Un'altra questione riguarda le infrastrutture, le colonnine per le ricariche, che seppur in espansione nell'ultimo anno sono ancora lontane da un numero considerato accettabile per la diffusione dell'auto green. Infine, pesa la mancanza di grandi marchi italiani nel mondo dell'elettrico. Se da una parte la 500 EV è senza dubbio una delle elettriche più vendute in Europa, all'appello non troviamo ad esempio Alfa Romeo, Lancia, senza dimenticarsi poi di Ferrari, Maserati, Lamborghini e via discorrendo. Insomma, la strada sembra tutta in salita, e il divario rispetto alle altre nazioni dell'Ue appare già importante: va colmato il prima possibile.