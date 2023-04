Gerhard Berger chiama Lewis Hamilton: 'Perchè non vai in Ferrari? Tutti vogliono guidarla'

Continua a tenere banco il futuro di Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha il contratto in scadenza con Mercedes al termine della stagione in corso, al 31 dicembre 2023, e di quello che accadrà dopo nessuno ha certezza.

Hamilton ha smentito un possibile sbarco in Ferrari, ma Toto Wolff, team principal Mercedes, non ha escluso un suo addio, tenendo conto proprio dello status contrattuale del Sir, di conseguenza tutto potrebbe accadere.

Ma dove potrebbe trasferirsi Hamilton, voglioso di portare a casa l'ottavo titolo? Se in Red Bull sembra molto complicato vista la presenza del "nemico" Verstappen, e le altre scuderie appaiono dei ripieghi, resta solo Ferrari, ipotesi in cui crede molto l'ex pilota di Maranello Gerhard Berger.

"Se Lewis non riesce a ottenere una macchina competitiva alla Mercedes – le parole ai microfoni del Kronen Zeitung - e se anche le porte della Red Bull sono chiuse, perché non provare la Ferrari, nel caso non volessero rinunciarci? Magari risolverebbe pure i problemi che hanno a Maranello. E poi il legame di un pilota con una squadra non significa niente, nessuno svela le proprie carte".

Berger ha poi aggiunto, a sostegno della propria tesi: "Tutti i piloti vogliono guidare una Ferrari almeno una volta nella vita. Quasi tutti i migliori piloti della storia ci sono stati prima o poi. Ayrton Senna non ci è andato perché sapeva che non avrebbe potuto vincere, forse accadrà la stessa cosa con Lewis".

Ferrari potrebbe magari non offrire fin da subito una vettura competitiva, ma nel giro di un paio d'anni, sulla falsa riga di quanto accaduto con Michael Schumacher, potrebbe riuscire ad allestire una scuderia finalmente in grado di competere per la vittoria. Ovviamente siamo solo nel campo delle ipotesi ma pensare ad un Hamilton che si sacrifichi un ulteriore anno in Mercedes senza vincere nulla, ci pare alquanto improbabile.