In Georgia, un camion ha impattato così forte contro un ponte da spostarlo di 2 metri

I TIR sono i giganti delle strade e in quanto tali, anche in caso di incidente causano danni e problematiche analoghe alla loro mole. E l’incidente di oggi è successo su un’autostrada della Georgia, dove un camion apparentemente troppo alto ha impattato contro il cavalcavia, talmente forte da spostarlo dalle sue fondamenta.

Secondo il rapporto del Georgia Department of Transportation, il bilico trasportava un rimorchio ribaltabile particolarmente alto, e nel transitare su un tratto della State Route 86, non è riuscito a passare sotto al ponte che vedete nelle immagini. Le foto scattate dopo l’accaduto mostrano il rimorchio in posizione sollevata a causa dell’impatto, ma non si sa se fosse in posizione aperta già prima di avvinarsi al cavalcavia, magari a causa di un malfunzionamento del sistema.

In ogni caso l’impatto è stato talmente forte e violento, che il ponte stesso si è spostato di 6 piedi, ossia 1,82 metri, e la cosa ancora più straordinaria è che il guidatore del camion, per sua fortuna, ne è uscito senza neanche un graffio. Il danno recato al ponte è talmente grave che la maniera più veloce per ripristinare e riaprire il tratto autostradale è quella di demolirlo, stando alle dichiarazioni del commissario McMurry, rilasciate in una conferenza stampa.

La demolizione dovrebbe avvenire il prossimo 21 luglio, e per il momento il tratto di strada rimane chiuso, per un totale di 11 km. È già presente però un piano di modifica della viabilità che permetterà comunque il transito alle persone, che dovranno fare una deviazione passando per le cittadine vicine.

Proprio ieri vi abbiamo mostrato l’autotreno carico di noodles che si è ribaltato in un lago in Arkansas, e pochi giorni prima un’autocisterna è esplosa mentre percorreva un tratto di autostrada in Michigan. Insomma, questa settimana non sarà proprio da ricordare per gli autisti statunitensi...