Geometry EX3, l'elettrica cinese che sfida la Dacia Spring a un prezzo di 7.900 euro

Tesla ha dato il "la" negli Stati Uniti, negli anni a venire però saranno le aziende cinesi a fare davvero la differenza in campo elettrico: ce lo ricorda una volta di più Geely, che ha presentato l'elettrica economica Geometry EX3, che al cambio costa 7.900 euro.

Nel vecchio continente l'elettrica più economica del mercato è di certo la Dacia Spring (per saperne di più: la nostra prova della Dacia Spring elettrica), se si esclude ovviamente la Citroen Ami che tecnicamente è un quadriciclo. Con la Spring il marchio rumeno è riuscito a stare sui 19.000 euro di partenza, i 7.900 euro della EX3 però rasentano davvero la follia.

Creata da Geometry, un sub-brand del Gruppo Geely (già proprietario di Smart, Polestar e Volvo Cars che però vorrebbe tornare indipendente), la EX3 è lunga 4,004 metri, larga 1,76 metri e alta 1,57 metri, a livello dimensionale dunque ricorda un po' la Dacia Spring. Ha però un motore più potente, 70 kW con 180 Nm di coppia, mentre la batteria è da 37,2 kWh, sufficiente a percorrere fino a 322 km di autonomia secondo il vecchio ciclo NEDC, con il WLTP avremmo sicuramente un range leggermente inferiore.

Il bagagliaio della vettura offre 500 litri di spazio, che diventano 1.050 con i sedili abbattuti, inoltre in 30 minuti si può portare la batteria all'80% grazie alla ricarica rapida di bordo in DC - davvero niente male. All'interno troviamo anche un comodo quadro strumenti digitale da 10" e uno schermo touch per l'infotainment da 8", dunque abbiamo anche più feature della Spring entry level.

Ovviamente per essere venduta in Europa dovrebbe sottostare a determinate regole, inoltre i costi di trasporto, le tasse ecc farebbero di sicuro lievitare il prezzo finale, pensare però che si possa acquistare in Cina a 7.900 euro/59.700 Yuan fa davvero impressione.