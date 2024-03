Genova, lavori al via per il primo tunnel sottomarino d'Italia: ecco come sarà

Al via ai lavori per il primo tunnel sottomarino italiano, un progetto ambizioso che sarà realizzato nella città di Genova. Con una lunghezza totale di 3,4 chilometri e una profondità massima di 45 metri, questo tunnel rappresenterà una delle realizzazioni più innovative nel paese.

La dimensione monumentale di questa opera si dirama in due trafori principali di 16 metri di diametro ciascuno, sarà il quarto tunnel più grande al mondo. La sua realizzazione, prevista entro il 2029 e promette di apportare notevoli vantaggi alla città. Si stima che oltre un milione di ore di viaggio saranno risparmiate ogni anno, con conseguenze positive sia in termini di efficienza che di impatto ambientale.

Inoltre, il progetto include anche un piano di riqualificazione urbana, mirando a migliorare le aree verdi della città. Saranno realizzati quindi nuovi parchi pubblici e percorsi ciclopedonali per valorizzare ulteriormente il tessuto urbano preesistente, offrendo benefici tangibili alle comunità locali.

La presentazione ufficiale del progetto è avvenuta oggi, con l'avvio dei lavori che partiranno da San Benigno, presso il nodo autostradale di Genova Ovest, per terminare alla Foce. L'investimento complessivo di un miliardo di euro sarà sostenuto da Autostrade per l'Italia come parte di un accordo di risarcimento con la città dopo il tragico crollo del ponte Morandi nel 2018 (che ricordiamo: oggi è un'azienda pubblica e quindi sarà un progetto realizzato con fondi statali, a meno che non ci sia lo zampino del PNRR, ma su questo non abbiamo informazioni).

Alla cerimonia di apertura dei lavori hanno partecipato importanti figure istituzionali, tra cui i ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi, il governatore Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci, insieme ai rappresentanti di Autostrade, Elisabetta Oliveri e Roberto Tomasi.

Il ministro Salvini ha sottolineato l'importanza di questo progetto per la rinascita di Genova, evidenziando l'impegno dello Stato nel garantire una ripartenza dignitosa dopo la tragedia del ponte Morandi: "Questo è l’esempio dello Stato che funziona. Dalla tragedia immane ed evitabile del crollo del ponte Morandi, per cui ovviamente la giustizia dei tribunali dovrà essere scolpita sulla pietra in memoria dei 43 caduti, Genova è diventata un modello di ripartenza, orgoglio, dignità."

Ovviamente, seppur in occasione di un'inaugurazione di un progetto infrastrutturale, il Ministro Salvini non ha resistito a lanciare una provocazione alle controparti politiche dichiarando: "Sarà un bel rinascimento quello genovese dei prossimi anni. Con i lavori del terzo valico e il nodo ferroviario un esempio di decarbonizzazione, un green deal intelligente , mentre qualcuno in altre città promuove il green deal suicida con il sole e l’elettrico, che non è green ma black perché passa dal carbone".

