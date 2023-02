A Gennaio crescono le vendite di auto usate in Italia: quasi il doppio delle nuove

Il 2023 inizia con il piede giusto per il mercato delle auto usate in Italia. A certificarlo sono i dati di Aci, secondo cui i passaggi di proprietà registrati a Gennaio nel nostro paese sono 234.458, in aumento del 10,7% rispetto a Gennaio 2022.

Nella nota però l’Automobile Club Italia evidenzia come il risultato è da ridimensionare al 5,4% in termini di media giornaliera dal momento che a Gennaio 2023 è stata presente una giornata lavorativa in più.

Nel rapporto ripreso da ANSA si sottolinea anche come per ogni 100 vetture nuove vendute a Gennaio 2023, ne sono state vendute 192 di seconda mano.

In termini di alimentazioni, continua nel mercato il dominio delle auto diesel e a benzina, ma si accentua anche la progressiva crescita delle ibride a benzina che hanno raggiunta quota 5,2%. Cresce anche la compravendita delle auto bifuel benzina/GPL, che registrano un +74% rispetto a gennaio 2022. Flessione per le auto elettriche, che chiudono in calo del 15,7% con una quota di mercato dello 0,4%.

Per quanto riguarda i passaggi di proprietà dei motocicli, a stato registrato un incremento del 5,1% rispetto a gennaio 2022 con 35.794 passaggi di proprietà. In sofferenza le radiazioni di autovetture con un tasso di sostituzione dello 0,68 mentre per i moticicli l’incremento è del 10,4% rispetto a gennaio 2022.