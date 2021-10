I genitori del Regno Unito vorrebbero far guidare una EV ai loro figli minorenni

Le auto elettriche sono più facili da guidare rispetto alle controparti con motore termico. L'assenza del cambio manuale e quindi del pedale della frizione, e la progressione più regolare della propulsione le rende particolarmente lineari e immediate.

Imparare a manovrare una EV quindi richiede di sicuro meno pratica, e in effetti un recente sondaggio ha scoperto che ben 4 cittadini UK su 10 sarebbero disposti a mandare i propri figli minorenni a scuola di guida per veicoli elettrici. L'analisi è stata svolta da Peugeot, che ha voluto osservare da vicino il Regno Unito, in quanto l'interesse nella transizione dall'altra parte della Manica appare enorme: soltanto a settembre 2021 vi sono state registrate ben 32.000 vetture a emissioni zero.

Lo studio ha intervistato più di 1.200 automobilisti, i quali nel 25 percento dei casi hanno riportato che i loro figli provano regolarmente a indirizzarli verso l'acquisto di una macchina completamente elettrica. Allo stesso tempo però il 28 percento delle persone ha riferito che è più difficile imparare a guidare e poi acquistare un'auto elettrica. Certo, al momento lo scalino d'ingresso dei modelli tradizionali è chiaramente più accessibile, ma è probabile che un ampio spettro della popolazione non si sia mai messo al volante di un veicolo elettrico.

A ogni modo Peugeot non si è fermata alle domande, ma ha persino organizzato delle lezioni di guida controllate per ragazzini tra i 10 e i 16 anni presso il Bedford Autodrome. La casa automobilistica francese ha affidato ad ogni pargolo un tutorial approntato da piloti professionisti per aiutarli a familiarizzarsi con le quattro ruote.

Subito dopo i ragazzi sono stati messi alla guida di una Peugeot e-208 per portarli ad avere dimestichezza con le manovre di base come l'avvio, la frenata e il parcheggio. Infine hanno anche avuto modo di imparare le tecniche per aumentare l'efficienza della marcia, per ricaricare l'auto e per passare in modo intelligente da una modalità di guida all'altra (ecco il test di autonomia della Peugeot 208 elettrica a cura di Valenza).

Una volta completato questo processo Peugeot ha messo in piedi una sfida piuttosto divertente: genitori contro figli per una gara di efficienza su un percorso prestabilito. Alla fine dei conti, dopo i sei giri di pista previsti, i piccoli hanno battuto gli adulti senza batter ciglio. Julie David, consigliera delegata di Peugeot UK, si è detta particolarmente soddisfatta di come è andato l'esperimento, e crede che i bambini debbano essere al corrente dei benefici relativi al possesso di un veicolo elettrico.



Nel frattempo il brand guarda al futuro con forte decisione: ad oggi Peugeot ha elettrificato quasi tutti i modelli.