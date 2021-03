Il Genesis X Concept ruba la scena: ecco il bolide elettrico in tutto il suo splendore

Genesis è un marchio creato circa cinque anni fa da Hyundai come branca focalizzata sullo sviluppo e sulla produzione di modelli di lusso in grado di concorrere coi principali brand tedeschi e giapponesi. Fino ad oggi il team coreano ha rivestito benissimo il suo ruolo, e un nuovo concept ha adesso attirato su di sé tutti i riflettori.

Quello del video in alto è infatti il Genesis Concept X, il quale con grande coraggio e spregiudicatezza rivoluziona le linee classiche del produttore prendendo ispirazione dallo stile californiano (la sede di Genesis Motor America è situato a Fountain Valley, in California) ma restando al contempo fedele ai modelli commercializzati finora.

Per ora non sappiamo in che modo questa ispirazione abbia influito sul processo di design della macchina, ma in ogni caso possiamo ammirare delle linee molto interessanti. Il look generale è quello di una Gran Turismo in grado di rivaleggiare con le Aston Martin o le Bentley dello stesso segmento, anche se in realtà avremmo voluto osservare dal vivo l'abitacolo (raffigurato solo digitalmente), che è risaputo rappresenti un elemento chiave per una GT.

Nel frattempo SangYup Lee, leader globale del design Genesis, ha commentato in questo modo:"Il Genesis X Concept può essere descritto come la visione definitiva dell'eleganza atletica (Athletic Elegance), un esclusivo linguaggio di design Genesis. Il rinomato tema Two Lines e il lusso sostenibile saranno la base del design futuristico e delle tecnologie allo stato dell'arte che Genesis proverà ad adottare per i suoi modelli futuri."

In effetti lo stile "a due linee" è piuttosto presente nel design del Genesis X Concept, il quale riprende per i fari a LED posteriori lo stesso schema di quelli anteriori a doppie unità sovrapposte, dove quest'ultime abbracciano anche la parte retrostante i passaruota anteriori. Il muso poi termina con un taglio netto su una calandra a disegno romboidale, ma sono caratteristiche soprattutto le due linee laterali parallele, che partono dalla punta del cofano per correre sotto gli specchietti retrovisori attraversando le portiere nella loro interezza e culminando proprio sopra i fari posteriori.

Sembra palese che l'obiettivo del team di design sia quello di stupire l'osservatore con una silhouette e dei dettagli mai tentati prima sia dentro che fuori. Il video in calce infatti evidenza per qualche istante un posto guidatore che domina un abitacolo fatto di soluzioni molto pragmatiche in sinergia con un look futuristico.

Ad oggi Genesis non ha ancora deciso di commercializzare i suoi prodotti un Europa, per cui supponiamo possa essere alquanto improbabile per un automobilista del Vecchio Continente portarsi a casa la variante definitiva del concept. In chiusura vogliamo però rimandarvi ad un'altra concettualizzazione ufficiale di un certo livello: ecco la retro-futuristica Maserati Project Recall.