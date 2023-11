Genesis Vision GT, l'hypercar digitale verrà svelata il 2 dicembre in Gran Turismo 7

Il 2 dicembre Genesis svelerà il suo concept Vision Gran Turismo, progettato per il settimo capitolo della serie di videogiochi. Il programma Vision Gran Turismo è frutto della collaborazione tra i produttori di auto e Polyphony Digital per creare concept personalizzati.

Mentre il video di anteprima mostra brevemente l'auto che guida su una pista vuota, il design sembra richiamare la griglia di Genesis V e la doppia barra luminosa di un concept precedente.

Nel 2022 Genesis e Gran Turismo avevano annunciato una collaborazione più ampia, indicando che ci sarebbe stato altro in arrivo. Il teaser di allora presentava un concept con elementi distintivi, come una lunga carrozzeria che potrebbe essere associata a un veicolo Hyper GT piuttosto che a una vettura da corsa (ecco le 10 auto storiche più iconiche apparse nel videogioco di Gran Turismo).

Sebbene il teaser non fornisca dettagli specifici sul concept, sembra rappresentare un'auto adatta a lunghe percorrenze, con la parte anteriore di un'auto da corsa, paraurti avvolgenti e condotti laterali massicci. La presenza di un doppio scarico sul retro suggerisce che l'auto non sarà completamente elettrica. Maggiori dettagli verranno svelati il 2 dicembre durante la presentazione ufficiale del concept Vision Gran Turismo da parte di Genesis. Queste 5 auto italiane invece sono apparse solo una volta in tutta la saga di Gran Turismo, ecco perché.