Genesis sbarca in Europa: il brand luxury di Hyundai arriva nel vecchio continente

Tramite il marchio luxury Genesis, Hyundai è riuscita a ritagliarsi una gran fetta di appassionati negli Stati Uniti, ora però anche noi europei avremo la possibilità di acquistare le auto del brand.

A cinque anni dal debutto ufficiale oltreoceano, Genesis è dunque pronta a vendere anche nel vecchio continente, con la commercializzazione che inizierà a partire dall’estate 2021. La notizia è arrivata dopo una conferenza stampa ufficiale avvenuta a Francoforte, con il produttore che ha promesso al pubblico europeo una policy relativa ai prezzi estremamente trasparente e modelli di altissima qualità, con un piano “senza pensieri” della durata di 5 anni senza costi extra.

Il primo modello del brand ad arrivare nel nostro continente sarà la berlina G80, insieme al SUV GV80, lo stesso diventato tristemente famoso per l’incidente avuto da Tiger Woods qualche settimana fa - che stava sponsorizzando proprio la vettura negli USA. Certo Genesis non arriverà subito in tutti i Paesi europei: all’inizio la disponibilità sarà solo in Germania, Regno Unito e Svizzera. Il marchio ha intenzione di vendere le sue auto in modalità “ibrida”, usando sia l’online che in alcuni store fisici chiamati Genesis Studios - che inizialmente apriranno a Londra, Monaco e Zurigo.

Niente Italia dunque al debutto, siamo però sicuri che presto potremo acquistare anche noi i modelli del brand. A proposito, G80 e GV80 saranno seguiti a ruota anche da G70 e GV70, inoltre Genesis ha anche promesso veicoli esclusivi per il mercato europeo.