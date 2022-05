Genesis lancia la GV60 con 3 anni di ricariche gratis negli USA

Hyundai Motor Company ha lavorato in maniera eccezionale negli ultimi anni, portando le sue nuove Hyundai IONIQ 5 e Kia EV6 a vincere premi in tutto il mondo (la Kia EV6 è anche Auto dell'Anno 2022). Nel portfolio del produttore però c'è anche Genesis, che per sfondare con l'elettrico negli USA ha scelto 3 anni di ricariche illimitate.

Un'iniziativa che ci ricorda la Tesla degli esordi, che vendeva le sue Model S e Model X con ricariche illimitate presso i Supercharger. Certo Elon Musk ai tempi poteva promettere ricariche gratuite a vita, oggi le cose sono molto diverse e Genesis ha optato per 3 anni di ricariche illimitate con sessioni da 30 minuti, comunque sufficienti per ricaricare in maniera sufficiente la Genesis GV60.

La promo è stata lanciata lo stesso giorno della vettura, con la GV60 che si può ordinare negli USA a partire da 58.890 dollari. Un'iniziativa interessante quella delle ricariche gratuite, che Genesis potrebbe usare anche in Europa per lanciare al meglio il suo brand luxury - ricordiamo infatti che Genesis non viene ancora commercializzato nel vecchio continente ma la cosa avverrà a breve (Genesis sbarca in Europa).

Parlando della GV60, che probabilmente potremo acquistare anche noi europei fra non molto, abbiamo un'elettrica costruita su piattaforma E-GMP, la medesima di IONIQ 5 ed EV6. La batteria è da 77,4 kWh e la potenza di ricarica arriva a 235 kW, significa che presso una colonnina compatibile si va dal 10% all'80% in appena 18 minuti, motivo per cui 30 minuti di sessione gratuita sono perfetti.



Per far provare l'ebrezza della ricarica super veloce Genesis ha stretto un accordo con Electrify America: sarà presso le loro colonnine che la ricarica sarà gratuita per 3 anni. La società possiede negli USA circa 800 location di ricarica e circa 3.500 stalli, chissà in Europa con chi farà accordi Genesis... (qualcuno ha pensato IONITY per caso?)