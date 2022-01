Genesis GV90: così il gruppo Hyundai sfiderà Tesla Model X e BMW iX

La Tesla Model X, la BMW iX e il Rivian R1S potrebbero presto avere un concorrente eccellente: parliamo di un SUV Full Size 100% elettrico di fattura Hyundai, ovvero il nuovo Genesis GV90.

Come già saprete, Genesis è il marchio luxury di Hyundai Motor Company, un gruppo che più di altri sta investendo nell'elettrificazione raggiungendo risultati eccellenti. La Genesis GV90 del resto dovrebbe essere la sorella avanzata e lussuosa delle attuali Hyundai IONIQ 5 e Kia EV6. O meglio: sarebbe di fatto la sorella della IONIQ 7, SUV che però Hyundai non ha ancora ufficializzato (è stato invece presentato il concept Hyundai SEVEN).

Ciò che accomuna tutte queste auto è però la piattaforma, quella E-GMP che tutto il mondo sta invidiando al gruppo coreano. Sulla nuova GV90, che sicuramente raggiungerà anche il mercato europeo (il marchio Genesis sbarca in Europa), non sappiamo molto, in realtà potrebbe anche chiamarsi in modo diverso, anche se Hyundai è dal 2015 che protegge legalmente il marchio GV90.

Non sappiamo neppure quale sarà il suo design finale, l'artista coreano Gotcha Cars ha però provato a immaginare la nuova GV90 elettrica con un ottimo render. Potrebbe un SUV Luxury di questo tipo, 100% elettrico, distruggere la concorrenza di Tesla, BMW e (negli Stati Uniti) Rivian?