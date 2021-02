La Genesis GV80 Coupé di Hyundai sarà l'anti BMW X6?

In Europa pochi conoscono il brand Genesis, per Hyundai è la grande occasione di sfondare nel mercato premium statunitense, con futuri piani anche nel vecchio continente. La divisione Hyundai si è concentrata sulle berline e solo recentemente ha offerto il SUV GV80, con alle porte anche il più compatto GV70.

Secondo The Korean Car Blog, portale che ha più volte pubblicato in anteprima scoop su Hyundai, è in arrivo un GV80 Coupé, con i primi test su strada previsti a luglio. Chiaramente quando utilizziamo il termine "Coupé" su di un SUV dovete aspettarvi una conformazione simile a quella di BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupé ed Audi Q8. Hyundai con questa mossa vuole limitare il dominio tedesco nel segmento, proponendo una versione del GV80 meno pratica ma anche più sportiva e grintosa, quantomeno visivamente. L'artista digitale Aksyonov Nikita con le sue illustrazioni ci mostra in anteprima come sarà, verosimilmente, il GV80 Coupé. Il SUV avrà chiaramente negli Stati Uniti il mercato di riferimento, non è tuttavia da escludere totalmente la possibilità di vederlo in Europa nei prossimi anni.

Genesis ha in serbo anche una vera e propria coupé a due porte, mostrata tramite una silhouette scura proprio all'evento di presentazione della GV80. Ad ora non è chiaro se si tratterà di una versione di produzione della Essentia, concept rivoluzionario del 2018, o se sarà qualcosa di diverso. La gamma Genesis si amplierà inoltre con la G70 Shooting Brake, una versione wagon della brillante berlina, e con una stradale ispirata al concept Mint. (immagini Aksyonov Nikita)