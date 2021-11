La Genesis GV60 meglio di Hyundai IONIQ 5 e Kia EV6? Il video test

Hyundai Motor Company sta lavorando in modo eccezionale con le nuove tecnologie elettriche. La piattaforma E-GMP è davvero impeccabile e (anche) grazie a lei Hyundai IONIQ 5 e Kia EV6 stanno raccogliendo premi in tutto il mondo. Ora però arriva una terza auto E-GMP: la nuova Genesis GV60, la prima elettrica del marchio luxury.

A proposito di premi, ricordiamo che la Kia EV6 è appena stata eletta Auto Premium dell'Anno 2022 ai German Car Of The Year 2022 (GCOTY), mentre la Hyundai IONIQ 5 ha vinto nella categoria delle auto 100% elettriche. Dopo questi successi, che abbiamo toccato con mano anche noi provando di recente la nuova IONIQ 5 a trazione RWD, arriva la Genesis GV60, prima BEV del marchio luxury che promette di superare anche le premiate sorelle.

Il design frontale potrebbe far discutere, visto che sembra un mix fra la Hyundai KONA (a proposito vi diamo 10 motivi per acquistare la nuova Hyundai KONA Electric) e la Ford Mustang Mach-E, a stupire però dovrebbero essere gli interni e la qualità dei materiali generali, oltre ovviamente alle prestazioni.

Questa vettura dovrebbe vantare una batteria da 77,4 kWh e un doppio motore da 214 CV, per un totale di 429 CV e ben 605 Nm di coppia. Siamo dunque ben al di là delle più potenti IONIQ 5 ed EV6, anche se quest'ultima in variante GT potrebbe essere simile. Presente anche un Boost Mode che porta la coppia elettrica a 700 Nm, ma solo per 10 secondi. Per saperne di più mandate pure in play il video che trovate in pagina.