Genesis GV60, prima auto che si sbloccherà con il volto

La Genesis GV60, primo veicolo elettrico di lusso del noto marchio sudcoreano, presenterà una tecnologia decisamente all'avanguardia: servirà il riconoscimento facciale per poter accedere alla vettura.

La Genesis GV60, che nei test ha superato la Ioniq 5, si preannuncia come un'auto green, dalle ottime prestazioni, interni molto eleganti e con una tecnologia avanzata, a cominciare dalla ricarica rapida passando appunto dal riconoscimento facciale del proprietario dell'auto sfruttando le caratteristiche biometriche. Per aprire l'auto e avviare il motore basterà mostrare il proprio viso alla vettura, di conseguenza non servirà alcuna chiave per accedervi. Si tratta di un metodo innovativo e nel contempo anche sicuro, visto che vi sarà la garanzia che solo il proprietario del mezzo potrà accedere alla propria auto.



La funzione Face Connect si basa su un sensore che elabora le immagini e per configurarlo basterà accedere la prima volta all'auto con la chiave fisica, inserire il proprio profilo e il gioco sarà fatto. Se ad alcuni potrebbe far storcere il naso, Genesis garantisce che si tratterà di un sistema user friendly con tanto di LED che permetterà di visualizzare lo stato dell'auto a confermare se lo stessa verrà attivato o meno. L'azienda garantisce inoltre sulla privacy, spiegando che i dati biometrici non verranno caricati ne archiviati in remoto, all'esterno della vettura.

Genesis ha preso in prestito la tecnologia dallo smartphone, dove il riconoscimento facciale è stato sdoganato in particolare dagli smartphone: la tecnologia di iPhone è l'unica che oggi garantisce massima sicurezza perché il sensore acquisisce info in tre dimensioni. Secondo Genesis il sistema potrà essere molto utile quando ad esempio l'automobilista avrà le mani impegnate con i sacchetti della spesa, un bambino in braccio o quant'altro. Al momento questa tecnologia sarà disponibile solo sul modello GV60 del 2023 destinato al mercato europeo, modello elettrico che è già disponibile per gli ordini in alcuni mercati del Vecchio Continente, a cominciare dal Regno Unito dove è in vendita nelle versioni Premium, Sport e Sport Plus. Genesis GV60 è presente negli Usa con 3 anni di ricariche gratis.