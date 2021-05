Ecco la Genesis G70 shooting brake: sarà una nuova rivale per Audi e BMW?

Genesis, il brand luxury di Hyundai, ha fatto il suo debutto oltreoceano cinque anni fa, e dall’estate 2021 inizierà la sua marcia di conquista verso il mercato europeo. I primi veicoli a sbarcare nel vecchio continente saranno la berlina G80 e il SUV GV80, seguiti poi dai modelli più piccoli, contraddistinti dal numero 70.

Genesis ha mostrato anche le prime immagini di un altro modello che sembra studiato proprio per il territorio europeo, caratterizzato dalla grande diffusione di station wagon, in particolare Audi e BMW. Stiamo parlando della G70 Shooting Brake, una station wagon sportiva che sulla carta potrebbe avere tutte le carte in regola per impensierire le case teutoniche.

L’auto che potete vedere nelle immagini nasconde i dettagli delle sue forme attraverso un wrap con motivo a griglia, ma mostra chiaramente i volumi dell’auto che riprende la berlina G70 allungando il posteriore con un lunotto molto inclinato che slancia la vettura restituendole un look piuttosto sportivo.

Non sono ancora noti i dettagli tecnici della vettura, ma nei mercati in cui è già disponibile viene equipaggiata con un telaio a trazione posteriore e motori in condivisione con Kia Stinger, tra i quali un 3.3 litri V6 da 365 cavalli. Scelte tecniche molto simili alle rivali, come BMW M340i e Mercedes-AMG C43. In certi mercati monta anche la trazione integrale, ma non sappiamo se verrà adottata anche in Europa.

Il telaio potrà contare su sospensioni adattive, un differenziale a slittamento limitato a controllo elettronico e freni Brembo per placare i bollenti spiriti dell’auto. Inoltre Genesis sta mettendo a punto l’auto utilizzando lo stesso staff tecnico che si occupa anche delle Hyundai i30 N, la compatta sportiva sudcoreana ad alte prestazioni che ha riscosso un grande successo tra giornalisti e appassionati, e questo lascia ben sperare in ottica di piacere di guida.

Rimanendo all'interno del mondo Genesis, prima di chiudere vi mostriamo la X Concept, una supercar elettrica che sfoggia alcuni elementi di design che Genesis adotterà nella sua gamma futura.