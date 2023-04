La Generazione Z ha maggiori possibilità di acquistare auto di lusso: ecco perchè

La Generazione Z, quei ragazzi nati dal 1997 fino al 2012, è maggiormente propensa ad acquistare auto di lusso e di marchi premium rispetto alle altre generazioni. A svelarlo è un sondaggio realizzato da Heritage Car Insurance, che ha intervistato una serie trasversale di automobilisti, arrivando appunto alla conclusione di cui sopra.

Perchè la Gen Z vuole auto di lusso? La colpa sarebbe dei social media, dove avere uno stile di vita lussuoso e appariscente è fondamentale. Non sorprende quindi se i giovani ragazzi di oggi abbiano fra le mani come prima auto, vetture che le generazioni precedenti hanno solo sognato o si sono dovute sudare per anni.

Basti pensare che, stando ai dati della Heritage Car Insurance, come prima auto un Gen Z su 6 ha avuto una BMW, marca che è anche la più popolare fra i giovani. 1 su 12 ha invece dichiarato di aver guidato un'Audi come prima vettura, e in generale il 39% ha dichiarato di aver acquisto come prima auto un modello di lusso.

In Italia, con le ultime regole, un neopatentato può guidare anche una Porsche Taycan, e ciò ovviamente non può che rendere felice il giovane che si approccia alla guida, un po' meno forse gli altri automobilisti.

Andy McDonald, Underwriting Manager presso Heritage Car Insurance, ha commentato questi risultati dicendo: "I giovani conducenti stanno ora favorendo marchi più prestigiosi come BMW e Audi, sebbene Ford continui a mantenersi una scelta solida. Stiamo assistendo anche a una crescente folla di giovani appassionati di auto d'epoca”.

In merito invece alle vetture elettriche McDonald ha spiegato: “Al momento, i neopatentati di età compresa tra i 18 e i 24 anni preferiscono ampiamente le auto di seconda mano rispetto alle nuove. Se i veicoli elettrici o ibridi saranno le prime auto di scelta (o necessità), allora ci sarà bisogno di una fornitura decente di seconda mano per renderlo praticabile. Inoltre, c'è la sfida in corso del costo dell'assicurazione auto per i conducenti nuovi o giovani. L'assicurazione dei veicoli elettrici è ancora un'area in cui gli assicuratori e i broker si stanno adattando e resta da vedere se diventerà più conveniente nel tempo".

