La nuova generazione Lancia in questo concept tutto italiano di Aurelio Argentieri

Il marchio Lancia è piuttosto conosciuto nel Bel Paese e ancora oggi continua a rinnovarsi per rafforzare il brand in tutto il mondo. È storia recente, di appena una manciata di settimane fa, del nuovo logo della Lancia che ha avviato la nuova generazione di vetture che nel 2024 arriveranno sul mercato.

Il futuro è all'insegna della sostenibilità elettrica ed è per questo che il nuovo logo della casa automobilistica, che inaugura l'era del marchio soprannominata 'PU+RA+Zero', modernizza l'intera casa automobilistica. Per l'occasione, inoltre, l'azienda ha rivelato una sorta di modello con alcune caratteristiche che saranno incorporate nelle prossime vetture, come le barre a LED all'anteriore, le luci posteriori rotonde e il tetto in vetro.

Il designer italiano Aurelio Argentieri non si è fatto scappare l'occasione di rendere così quel modello una vera e propria automobile attraverso un render, ovviamente né correlato o tantomeno approvato da Lancia. La vettura riprende le linee del concept ufficiale anche se sono stati apportati degli accorgimenti per renderla effettivamente plausibile. Dalle modifiche alla forma, per questioni di visibilità, fino alle ruote, si tratta di un progetto particolarmente convincente oltre che visionario.

