La nuova generazione di Hyundai KONA fotografata per la prima volta

Senza timore di iperbole, possiamo tranquillamente affermare come la Hyundai KONA sia una delle migliori auto consumer attualmente in commercio. Lo diciamo dopo averla provata diverse volte ed esserci in qualche modo innamorati della KONA Electric 2021 da 204 CV. Ebbene per la prima volta è stata fotografata la nuova generazione.

Nella primavera del 2021 Hyundai ha già apportato qualche lieve modifica al corpo esterno della KONA (qui la prova della nuova Hyundai KONA Electric 2021), rendendola un po' più aggraziata ma senza discostarsi troppo dalle linee originali. Con la generazione in sviluppo le modifiche dovrebbero essere un tantino più corpose, per ora però è davvero difficile capire con esattezza visto che la KONA fotografata aveva un sacco di teli addosso.

Di sicuro il nuovo modello appare leggermente più largo di quello attuale, Hyundai ha aumentato il volume interno grazie a un passo più ampio - possibile con la nuova piattaforma con trazione anteriore e integrale, la stessa che dovrebbe dare forma alla Kia Seltos nel 2023. Interessanti anche le immagini all'interno dell'abitacolo, l'elemento che più andrebbe svecchiato: sembra sparito il classico quadro strumenti incassato in favore di una plancia più simile a quella della IONIQ 5 (e speriamo davvero sia così).

Come già accade oggi, i rumor parlano di una nuova generazione di KONA con motori a benzina e diesel, accanto a una versione 100% elettrica e a una variante N. A proposito: qui trovate la prova della nuova Hyundai KONA N 2021. Le attuali voci di corridoio parlano anche del nome IONIQ aggiunto alla variante elettrica, vedremo prossimamente cosa diranno le notizie ufficiali.