General Motors fa sul serio: pronti 35 miliardi di dollari per l'elettrificazione

General Motors ha appena comunicato al pubblico una notizia di grande importanza per il suo futuro. Il colosso automotive statunitense ha deciso di incrementare del 30 percento gli investimenti sui modelli completamente elettrici e sulla guida autonoma entro il 2025.

Ad affermarlo è un report ventilato direttamente dall'agenzia Reuters, che ha parlato di una cifra mostruosa la quale verrà stanziata in meno di cinque anni: il produttore stanzierà ben 35 miliardi di dollari a fronte dei 20 miliardi annunciati l'anno scorso.

All'atto pratico la strategia si è gonfiata d'ambizione col passare del tempo, poiché già da marzo a novembre del 2020 il gruppo aveva incrementato gli investimenti a 27 miliardi di dollari, proprio come fatto da Ford che alcune settimane fa ha dichiarato di avere 30 miliardi di dollari in serbo per elettrificazione e veicoli a guida autonoma.

Tornando a GM, una parte della gargantuesca cifra verrà devoluta alla costruzione di due nuove fabbriche di batterie da tirar su sul suolo statunitense (le stime parlano di 2 miliardi per stabilimento). Al momento non abbiamo dettagli precisi sulle località specifiche, ma sappiamo soltanto che i due impianti andranno a sommarsi a quelli già attivi in sinergia con LG Chem.

Agli automobilisti però interessa principalmente l'offerta che General Motors ha in serbo per loro, e in tal senso è stato confermato l'arrivo di 30 modelli elettrici a livello globale entro il 2025, tramite i quali la compagnia vuole superare il milione di esemplari venduti annualmente in Stati Uniti e Cina.

In conclusione Reuters ha aggiunto che GM ha una discussione aperta con alcuni membri del governo statunitense sul tema delle emissioni veicolari e della sostenibilità, ed è plausibile che dei sensibili incentivi aiuteranno un graduale processo di riduzione delle emissioni. L'amministrazione Biden ha preparato quasi 180 miliardi di dollari per spingere le EV e le infrastrutture di ricarica apposite, e allo stesso tempo la strategia nazionale prevede anche il riciclaggio dei grossi pacchi batterie.