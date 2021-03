General Motors rivela le batterie di nuove generazione: ecco il litio-metallo

Nel corso della giornata di oggi General Motors ha aggiornato il pubblico in merito allo sviluppo delle sue batterie di nuova generazione al litio-metallo. I primi prototipi sono già stati realizzati in collaborazione con SolidEnergy Systems.

Durante la conferenza virtuale del Washington Post il presidente di General Motors, Mark Reuss, ha rivelato interessanti dettagli sulla sinergia tra queste nuove celle e gli avveniristici propulsori modulari della gamma Ultium.

Di seguito le sue parole:"Le batterie GM al litio-metallo con protezione anodica garantirà una combinazione di convenienza, prestazioni elevate e alta densità energetica. Le batterie allo stato prototipale hanno già completato simulazioni per 150.000 miglia presso i laboratori di ricerca e sviluppo al Global Techincal Center di GM a Warren, in Michigan, dimostrando del potenziale per l'utilizzo reale."

Insomma, in base alle parole di Reuss le nuove celle visibili nell'immagine in calce non serviranno soltanto a ridurre il peso dei pacchi batteria o ad incrementarne le performance, ma anche a risultare in un abbassamento dei prezzi al consumatore.

Assieme a quanto detto finora, General Motors ha voluto rendere pubblica la collaborazione con SolidEnergy System, una compagnia specializzata proprio su questa tipologia di batterie sulla quale il produttore di auto ha investito tanto a partire dal 2015.

Infine Reuss si è espresso in merito alla sinergia fra i motori Ultium e le batterie al litio-metallo:"La convenienza e il range sono i due ostacoli più grandi all'adozione di massa delle EV. Con la sinergia Ultium di nuova generazione crediamo sull'orlo di un miglioramento in densità energetica e costi da gap generazionale. Oltretutto c'è anche spazio per rifiniture in entrambe le direzioni, e dal nostro canto intendiamo innovare più velocemente di quanto possano fare le altre compagnie in questo ambito."

C'è da aggiungere che General Motors ha già più volte sottolineato il suo interesse nell'elettrificazione estensiva della gamma di veicoli di alcuni dei suoi marchi. Cadillac ad esempio sarà interessata da un'elettrificazione massiccia e rapida (Lyriq e Celestiq in primis), mentre con la Buick Electra Concept il Gruppo automotive ha voluto buttare uno sguardo al futuro in modo alquanto accattivante.