General Motors punta tutto sulle auto elettriche: richiedono 'un po' meno' lavoro

Mary Barra, Amministratore Delegato di General Motors, ha dichiarato che nel corso dei prossimi 5 anni il Gruppo prevede maggiori spese in sviluppo e vendite di auto elettriche, rispetto ai valori attesi per le vetture tradizionali.

Lo ha fatto rispondendo alle domande di un analista sul più importante produttore di auto degli Stati Uniti, riguardanti i profitti della società. La donna ha poi aggiunto che molto probabilmente le EV richiederanno molta più ricerca e sviluppo nel corso degli anni a venire, che si traduce in molti più investimenti nel settore nel prossimo periodo.

Ha inoltre affermato che le EV richiedono "un poco" di lavoro in meno per essere prodotte. L'associazione degli United Auto Workers, la quale ha appena ratificato un nuovo accordo di lavoro quadriennale con la casa di Detroit, ha fortemente espresso la propria preoccupazione proprio su questo punto, poiché in tal caso i livelli d'impiego in questo campo potrebbero venir minacciati dalla conquista di quote di mercato delle automobili elettriche.

Per concludere Barra ha posto l'accento sul fatto che comunque le auto a combustione interna comporranno la maggior parte delle vendite del Gruppo, almeno fino al 2030. Infatti secondo lei le fabbriche specializzate nella produzione di motori e trasmissioni non saranno in alcun modo ostacolate dall'espansione delle componenti utili alle EV.

Alcuni mesi fa General Motors aveva annunciato l'investimento di 300 milioni di dollari per l'elettrico e la guida autonoma, pertanto neanche il produttore americano può dirsi fuori dai trend di mercato, ma nonostante tutto il presente è il petrolio, e la supercar che lo rappresenta è la nuova Corvette C8 a motore centrale.