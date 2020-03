General Motors prova a buttare giù Tesla con un piano da 20 miliardi di dollari

E' di pochi mesi fa la notizia che vedeva General Motors provare a investire sul mercato delle auto elettriche. Il Gruppo americano aveva sostenuto che le EV richiedono "un po' di lavoro in meno" rispetto a quelle tradizionali, e che quindi in un'ottica espansiva sarebbero necessari meno dipendenti.

L'espansione nel settore pare adesso essere assolutamente nei piani immediati di GM, in quanto sarebbero pronti ben 20 miliardi di dollari da investire, per invertire la rotta e puntare al futuro con decisione. I dirigenti del Gruppo lo ribadiscono da tempo, ma ieri a Warren, in Michigan, è stata disegnata la prima vera road map di quello che accadrà a breve. A esempio siamo adesso a conoscenza della joint venture con LG Chem (che si è appena espansa), la quale ha investito fortemente in propulsori elettrici di terza generazione, con pacchi batterie da 400 e 800 Volt, flessibilità delle piattaforme e ricarica incredibilmente veloce:"Chevrolet, Cadillac, GMC and Buick andranno tutte a lanciare nuove EV a partire da quest'anno."

La prossima EV di Chevrolet sarà una nuova versione della Bolt, che arriverà verso la fine di quest'anno. Nel 2021 invece Chevy lancerà una Bolt EUV, più grossa e spaziosa della sorellina. Cadillac invece risponderà con la Cruise Origin, una elettrica a guida autonoma avanzata e pensata per la mobilità urbana condivisa, senza la necessità d'intervento di un conducente. Il lancio del GMC Hummer EV è previsto invece per il prossimo maggio, e dal nostro canto non vediamo l'ora di conoscerne le capacità.

Per concludere restando in tema di EV vi rimandiamo agli eccellenti risultati di vendita fatti registrare da queste ultime nel mercato italiano, dove padroneggia la Renault Zoe. A breve però toccherà alla Fiat 500e provare a rubarle lo scettro, ecco il nostro speciale riguardo la piccola elettrica italiana.