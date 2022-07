General Motors fornirà l'Hummer EV alla US Army: svolgerà test per eventuale uso militare

Negli ultimi tempi abbiamo visto che molti dipartimenti di polizia americani hanno iniziato ad aggiornare le proprie flotte di mezzi adottando veicoli elettrici, e questo passo dovrà essere fatto anche in campo militare. Per questo motivo l’US Army ha scelto la divisone di difesa della General Motors per testare l’Hummer EV come veicolo militare.

L’Hummer H1 è diventato sinonimo di mezzo militare negli anni, quindi era quasi scontato che anche l’Hummer EV potesse diventare il mezzo militare del futuro, ma sarà il tempo a deciderlo dato che dovrà sottoporsi a prove e test di vario genere prima di entrare eventualmente in servizio. L’US Army ha comunque bisogno di un “veicolo elettrico a batteria da leggero a pesante per supportare una ridotta dipendenza dai combustibili fossili sia negli ambienti operativi che di guarnigione”, e l’ultimo colosso di GM ha tutte le carte in regola per farlo.

Ricordiamo infatti che l’Hummer EV è mosso da quattro motori elettrici che assieme erogano 1000 CV, ed è equipaggiato con un pacco batterie per gli permette di percorrere fino a 480 km con una singola ricarica. È un colosso di 4 tonnellate, ma riesce comunque a scattare da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi, e poi vanta numerosi assi nella manica per quando è in fuoristrada, come la modalità granchio e la possibilità di alzare ulteriormente le sospensioni con la Extract Mode, che lo rendono pressoché inarrestabile.