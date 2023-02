General Motors, BMW, Mercedes e Hyundai non taglieranno i prezzi in risposta a Tesla

Tesla sta utilizzando a proprio vantaggio i notevoli profitti per abbassare drasticamente il prezzo dei suoi modelli, in particolare Model 3 e Model Y, ed è chiaro che questa situazione è stata presa in considerazione dai rivali. Ford ha risposto con un taglio netto dei prezzi per la Mustang Mach-E, ma GM e altri non seguiranno il trend.

Il CEO di Volkswagen ha già dichiarato che a Wolfsburg non ci sarà alcuna modifica, anzi, ha sottolineato che operare in questo modo porta soltanto ad una perdita di credibilità per il brand, e oggi altri si uniscono alla causa, prima tra tutte General Motors, ma anche BMW, Mercedes e Hyundai.

Durante l’esposizione dei risultati di vendita del Q4 2022 di GM, Mary Barra, CEO del brand, ha dichiarato che l’azienda americana è fiduciosa sull’attuale strategia di prezzo, e stando a quanto riportato da The Verge, Barra ha poi aggiunto: “Quando guardiamo al nostro forte portafoglio di prodotti e all'interesse che abbiamo per i prezzi che abbiamo già annunciato, sentiamo di essere ben posizionati. Nel primo mese dell’anno nuovo, abbiamo notato un fortissimo interesse da parte dei clienti per i nostri prodotti... pensiamo che, in questo momento, abbiamo un prezzo corretto”.

Ed è sempre The Verge che ha riportato anche il pensiero dei piani alti di BMW, Mercedes e Hyundai, tutti intenzionati a non cambiare di una virgola il loro listino, sebbene sia una situazione che comunque viene tenuta sotto osservazione, come dichiarato da un portavoce della casa coreana: “Hyundai non ha intrapreso alcuna azione specifica in risposta alle modifiche dei prezzi della concorrenza, ma valutiamo costantemente l'intero mercato per garantire che i nostri veicoli abbiano prezzi competitivi”.

Quanto alla casa dell’ovale blu, ci teniamo a precisare che Ford Europa ha annunciato che non abbasserà i prezzi della Mustang Mach-E come successo oltreoceano.