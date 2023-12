La gemella della Jeep Avenger si chiamerà Alfa Romeo Brennero

Dopo i rumor di settembre, ora è praticamente certo: il nuovo B-SUV del Biscione si chiamerà Alfa Romeo Brennero. Ecco cosa succederà in casa Alfa da qui al 2026.

Alfa Romeo si prepara a vivere tre anni di puro fuoco: nel 2024 sarà infatti presentata ufficialmente la nuova Alfa Romeo Brennero, SUV di dimensioni compatte che dovrebbe affiancare la Jeep Avenger come muscoli e carattere - nonché come prezzo (qui gli ultimi render del B-SUV Alfa Romeo). Sarà costruita presso l’impianto di Tychy in Polonia con alla base il pianale CMP di Stellantis; la sua variante entry level a benzina dovrebbe avere un prezzo attorno ai 26.000 euro, il che sarebbe davvero interessante. La Brennero sarà anche la prima auto 100% elettrica di Alfa Romeo con caratteristiche tecniche simili (per non dire identiche) della Avenger; in questo caso il prezzo dovrebbe partire da circa 40.000 euro.

Alfa ha in canna altri due lanci: nel 2025 arriverà la nuova Alfa Romeo Giulia, una seconda generazione che potrebbe rappresentare un bel salto in avanti rispetto all’attuale. Che piaccia o meno agli appassionati, questo modello dovrebbe essere soltanto elettrico ma con 350 CV già dalla versione entry level. La nuova Giulia verrà costruita in Italia, più precisamente presso l’impianto di Cassino su pianale STLA Large. Arriviamo così al 2026: sulla medesima piattaforma della Giulia prenderà forma la nuova Alfa Romeo Stelvio. Queste le tre auto con cui il Biscione conta di tornare a volumi “di massa”, vi aspettavate qualcosa di diverso?



Nel frattempo la Jeep Avenger già vende più della Toyota Yaris Cross e punta al podio delle auto più vendute in Italia nel mese di dicembre.