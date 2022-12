Gemballa, la supercar arriverà nel 2024: 800 CV e rigorosamente non elettrica

Gemballa, nota azienda tedesca specializzata nella preparazione delle auto, è pronta a presentare la sua supercar. Se tutto andrà come previsto entro il 2024 farà la sua comparsa un bolide con il marchio tedesco e questa volta non si tratterà di una fuoriserie preparata.

Gemballa, che ha presentato la sua 911 off-road davvero 'monstre', e che nel suo catalogo vanta persino una Ferrari Enzo modificata e Porsche da mille e una notte come la 911 GTR 600 da record, è pronta a entrare nel mercato delle auto con una sua produzione esclusiva.

Si tratta quindi di una vera e propria notizia, visto che fino a oggi Gemballa si era appunto appoggiata ad altre supercar da cui partire per dare vita alle proprie creazioni, a volte davvero esclusive, come ad esempio la Mirage Gt, andata distrutta dopo un incidente a New York. L'orizzonte temporale, come spiegato sopra, è di circa un anno, visto che entro il 2024 dovrebbe vedersi il nuovo bolide tedesco che sarà assolutamente non elettrico.

In netta controtendenza rispetto al mercato, Gemballa non è infatti intenzionata a realizzare una supercar full electric o ibrida, ma bensì con il motore a benzina, di modo da soddisfare i palati dei puristi e nel contempo non snaturare se stessa. Del resto nel corso della sua esistenza il preparatore tedesco ha sempre messo mano a motori a carburante, sprigionando potenze inaudite e lo stesso ci si può a questo punto attendere dalla creatura che vedrà la luce nel 2024.

Motor Authority ha svelato qualche dettaglio in merito alla nuova supercar, a cominciare dall'accelerazione, decisamente da urlo, solo 2,5 secondi per passare da 0 a 100 chilometri orari. Per arrivare ai 200, invece, gliene basteranno 6,5, per uno sprint a dir poco da brividi. Il motore, invece, dovrebbe godere di una potenza da 800 cavalli, e potrebbe essere centrale e a tiratura limitata. A livello estetico, infine, si parla di un grosso alettone posteriore, mentre per il resto, bocca cucita: non ci resta quindi che attendere le prime notizie certe che speriamo arrivino prima del 2024.