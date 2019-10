Gemballa sfida la Bugatti Chiron con la sua nuova hypercar con cambio manuale

Il nome Gemballa è estremamente conosciuto nel mondo custom, in 40 anni di storia ha infatti modificato qualsiasi tipo di Porsche, dalle 911 alle Panamera, passando anche per la McLaren 12C e la Ferrari Enzo. Per la compagnia però è arrivato il momento di presentare la propria hypercar.

Non ha ancora un nome ufficiale, esiste però in alcuni bozzetti e immagini preliminari. Il primo prototipo funzionante è atteso per il 2020 con motore centrale; questa non è una caratteristica confermata da Gemballa ma il suo design farebbe pensare proprio a un motore installato appena dietro i sedili. Il corto cofano infatti farebbe pensare più a un baule che ad altro, non è abbastanza grande per contenere un motore termico. Che ci sia dunque un motore elettrico?

In futuro forse ma non al debutto: l'auto infatti offrirà un motore tradizionale nella sua prima variante, solo successivamente arriverà una versione ibrida con doppio motore. La vera particolarità di questa vettura però è rappresentata dal cambio: oramai il cambio automatico domina il settore delle hypercar, Gemballa invece vuole mantenersi salda alla tradizione e offrire un cambio manuale con un setup a tre pedali.

In termini di prestazioni questa nuova hypercar vuole sfidare la Bugatti Chiron, parliamo dunque di altissimi livelli: 2,5 secondi lo scatto da 0 a 100 km/h, 6,5 secondi per lo 0-200 km/h, dunque anche più veloce di una McLaren P1 sulla carta. La vettura promette infatti oltre 800 CV, per ascoltare il suo rombo però bisognerà aspettare almeno fino al 2022.