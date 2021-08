Gemballa GmbH vince la causa contro Marc Philipp Gemballa

Gemballa GmbH è stata fondata nel 1981 da Uwe Gemballa. Durante la sua storia ha sfornato alcune delle Porsche elaborate più accattivanti mai create. Nel 2010 Uwe Gemballa ha tragicamente perso la vita in Sudafrica. Nello stesso anno la rifondazione dell'azienda, tuttora attiva.

Attenzione: Gemballa GmbH non deve essere confusa con la Marc Philipp Gemballa GmbH, fondata recentemente dal figlio di Uwe. Questo lo stabilisce anche il tribunale regionale di Stoccarda e il tribunale regionale di Colonia. Il problema è la “condotta anticoncorrenziale di Marc Philipp Gemballa con cui, tramite comunicati stampa e post sui social media, sostiene in modo non veritiero il proseguimento dell'attività di suo padre”.

Se Marc Philipp dovesse continuare a “sfruttare la buona reputazione di Gemballa GmbH” rischia una multa di 250.000 euro e il carcere. Gemballa GmbH ha inoltre affermato che farà causa alla società MP Gemballa GmbH poiché ha utilizzato il marchio "Gemballa" senza possederne i diritti in campo automobilistico. Anche i redattori e i giornalisti sono “pregati e invitati a rispettare la società, il nome, e i diritti sul marchio di Gemballa GmbH”.

Ciò significa che la Marsien ideata da Marc Philipp Gemballa, una 911 Turbo S di generazione 992 preparata per l'off-road, non ha alcun legame con Gemballa GmbH. D'altra parte la futura hypercar di Gemballa GmbH e la Avalanche 4x4 - una nella foto di copertina e l'altra in calce della notizia - non sono in nessun modo legate alla Marc Philipp Gemballa GmbH.

Ci sembra infine lecito e doveroso sottolineare la volontà di offrire la corretta informazione da parte di Everyeye, che ha ogni volta precisato la differenza tra le due aziende nelle notizie di cui è stata protagonista la Marsien.