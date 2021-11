Geely sfida il Tesla Semi: in arrivo il futuristico autoarticolato elettrico di Farizon

Con ogni probabilità Tesla è stata la prima compagnia a pensare di sviluppare un autoarticolato completamente elettrico da mandare in produzione ad alti volumi. La compagnia di Palo Alto sta lavorando sul Semi da parecchio tempo, e finalmente ci avviciniamo alla fase di consegna, ma adesso sta arrivando un competitor degno di nota.

Stiamo parlando del veicolo di Farizon Auto (il mezzo è in sviluppo da tempo col nome in codice di Farizon AD21), brand commerciale di proprietà di Geely. Si tratta di un TIR a batteria estremamente moderno, sia in termini tecnici che per design ed estetica. Si chiama Homtruck, è costruito su una piattaforma ampiamente modulare e sarà consegnato a partire dal 2024 promettendo di incarnare "uno dei veicoli commerciali più avanzati e puliti in strada."

L'autoarticolato potrà ospitare un numero smodato di motori e pacchetti per incrementarne l'autonomia per singola carica, come kit ibridi al metanolo oppure enormi pacchi batteria sostituibili. Grazie a questi ultimi l'Homtruck si caricherà alle stazioni autostradali apposite un pochi minuti.



Purtroppo al momento non abbiamo specifiche tecniche ufficiali (ecco i numeri del Tesla Semi), ma Geely punta a portare al massimo la sostenibilità e l'efficienza concentrandosi contemporaneamente sulla sicurezza generale, sia per quanto riguarda il conducente sia verso i pedoni. Oltretutto gli ingegneri di Farizon Auto, dopo aver studiato i bisogni dei dipendenti delle flotte commerciali e degli operatori, hanno ottimizzato un sistema hardware e software in grado di portare al top l'efficienza di tutta la rete. Giusto per fare un esempio, l'Homtruck si può connettere al network logistico delle grandi aziende di trasporti per recuperare dati, analizzarli e restituirli al conducente in tempo reale sotto forma di percorsi migliori in ottica di costi, tempi e consumi.



Come avrete già intuito, l'Homtruck studia il traffico in tempo reale affidandosi alla rete e ai suoi sensori, tuttavia non manca di gestire lo sfruttamento energetico indicando anche la migliore stazione in cui fare rifornimento in base alla strada da percorrere. Tutto questo è reso possibile dall'implementazione di sensori lidar, di radar a onde millimetriche, di radar ultrasonici, del 5G e della comunicazione V2X. In futuro l'autoarticolato garantirà persino la guida autonoma di Livello 4, la quale non richiede alcun intervento umano per tutto il viaggio.



Infine non possiamo non parlare dell'estrema comodità della cabina. Il nome Homtruck non è stato scelto a caso, poiché il camion potrà includere un'area soggiorno, un bagno con doccia, un letto singolo, un frigorifero, una cucina e persino una piccola lavatrice. Per i camionisti il prodotto di Farizon Auto potrebbe rappresentare un passo in avanti importantissimo.