Geely pronta a lanciare il marchio Galaxy in tutto il mondo: nuovo SUV E5 in arrivo

Molto probabilmente il nome Geely è ancora sconosciuto ai più, il grande gruppo cinese però già controlla marchi come Volvo, Smart, Lotus e Lynk & Co, solo per ricordarne alcuni. Intento a sfidare BYD, ora Geely Holding Group ha annunciato l’arrivo di un nuovo brand automobilistico da lanciare in tutto il mondo: Galaxy.

Anche se il nome potrebbe ricordarvi Samsung, il brand Galaxy di Geely non ha ovviamente nulla a che fare con il colosso coreano. Il primo modello a caratura globale del neonato marchio sarà il Galaxy E5, che sarà mostrato in anteprima al Salone dell’Auto di Pechino in programma il prossimo mese di aprile. Parliamo di un SUV (non l’avreste mai detto eh) a 5 posti che vuole conquistare il mondo, sarà infatti prodotto sia con sterzo a sinistra che con sterzo a destra. Per il brand si tratta del quarto modello prodotto, il primo però a essere esportato in maniera massiccia. In Cina i prezzi dovrebbero andare da 150.000 a 200.000 RMB, ovvero da circa 19.000 a 25.000 euro al cambio attuale, una strana “forchetta” per definire un marchio premium; la vettura andrà insomma a mettere i bastoni tra le ruote alla NIO ES6, la Aiways U5 (sapete che il governo cinese ha appena salvato Aiways dal fallimento? Si torna al lavoro...) e la BYD Seal U appena arrivata in Italia.

Per Galaxy, la E5 sarà solo la prima di tre vetture da presentare nel corso del 2024 in patria. Come detto sopra, avrà anche lo sterzo a destra, Geely vuole insomma venderla nel Regno Unito, in Giappone, Sud Africa e Australia per rispondere per le rime al grande concorrente BYD. Purtroppo sul modello non sappiamo molto altro, la scheda tecnica verrà svelata soltanto a Pechino, è lecito però aspettarsi piattaforme, motori e batterie già visti su altri marchi del gruppo. Possiamo inoltre dirvi che i modelli Galaxy con la lettera “E” saranno 100% elettrici, mentre gli “L” saranno ibridi. Nella gamma Galaxy, infatti, esistono già le berline L6 e L7, oltre al SUV elettrico E8. Appena avremo più dettagli su un ipotetico lancio in Italia vi terremo ovviamente aggiornati.

