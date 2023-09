Geely Galaxy E8, rivelato l'impressionante schermo: è lungo un metro

Ecco l'immagine dell'interno del Geely Galaxy E8 che rivela un gigantesco schermo lungo un metro; questi tipi di display estesi sono diventati una caratteristica sempre più comune nei veicoli moderni, offrendo un'esperienza utente super immersiva e una maggiore interazione con le funzionalità dell'auto.

Geely ha chiaramente l'obiettivo di posizionare Galaxy come un marchio di fascia alta nel segmento delle auto elettrificate. Entro il 2025, prevede di ampliare la gamma Galaxy con sette veicoli, tra cui ibridi plug-in ed elettrici.

La parte dedicata al bracciolo centrale nel Geely Galaxy E8 offre uno spazio di ricarica per due smartphone e uno scomparto spazioso altrettanto spazioso. Tuttavia, l'elemento che spicca di più è sicuramente il gigantesco schermo montato sulla console centrale, fra l'altro una soluzione che non piace molto a BMW.

Questo schermo eccezionalmente ampio, con una lunghezza di 1.130 mm e un'altezza di 138 mm, offre una diagonale di 45 pollici, il che lo rende uno dei più grandi disponibili nel settore automobilistico. La sua dimensione massiccia potrebbe consentire una visualizzazione chiara di molte informazioni, rendendo l'esperienza di guida più avanzata e interattiva. Ci siamo anche chiesti, recentemente, dove andranno a finire tutti questi immensi display che ormai fanno parte anche delle auto di fascia bassa.

Per far funzionare tutto questo correttamente, Geely Galaxy E8 è dotato del chip Snapdragon 8295 di Qualcomm. Le specifiche del Galaxy E8 includono un motore da 272 CV con un prezzo previsto a partire da 200.000 yuan (circa 25.500 euro) che potrebbe posizionarlo in un segmento di mercato competitivo per le auto elettriche di fascia alta dell'oramai vastissimo mercato cinese.