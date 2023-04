Geely potrebbe acquisire ancor più rilevanza all'interno di Volvo Group

La cinese Geely è diventata una grande protagonista del mercato automobilistico dal momento che ha collaborazioni con diversi marchi blasonati, come Daimler, Smart, Proton, Lync & Co., Lotus e naturalmente Volvo Group: in quest’ultimo caso, Geely detiene l’8,2% di Volvo, ma in futuro questo valore potrebbe incrementare.

È ciò che si apprende dalle affermazioni fatte poco prima dell’assemblea generale di Volvo Trucks che si tiene ogni anno, dove al CEO di Geely Sweden, Hans Oscarsson, è stato chiesto se siano previste delle modifiche agli equilibri tra le due realtà, e la risposta, seppur vaga, non ha escluso che la presenza di Geely all’interno di Volvo sia destinata a salire: “Tutto è possibile in futuro”, ha dichiarato Oscarsson.

Inoltre, un report di Auto News dice che nello scorso mese Geely avrebbe ridotto del 6,3% la sua presenza nel marchio Daimler Truck Holding AG (si parla di circa 1,5 miliardi di euro) e alla luce delle dichiarazioni riportate sopra, questa mossa potrebbe suggerire un investimento in Volvo Group.

È altrettanto vero che Oscarsson ha anche aggiunto che i rapporti tra Geely e Volvo siano ottimi e che "Al momento non abbiamo intenzione di cambiare la nostra posizione all’interno della compagnia”, dunque soltanto il tempo ci dirà con certezza quali saranno le scelte dei due nomi in questione. In ogni caso che Geely detiene “solo” l’8,2% di Volvo, ma ha il controllo di dell’82% di Volvo Cars, e condividano molte tecnologie tra di loro: a tal proposito, ricordiamo che Volvo sarebbe al lavoro su un minivan basato sulla Zeekr 009.