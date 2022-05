Gates lancia una catena in carbonio di nuova generazione: la CDX BLACK

Ogni veicolo, che sia a motore o a pedali, ha bisogno di una trasmissione per trasferire la forza motore/muscolare alle ruote. Su moto e biciclette la qualità della corona è molto importante e ora Gates ha annunciato una catena interamente in carbonio di nuova generazione.

Gates è un'azienda leader nel settore delle trasmissioni per biciclette e moto, possiede inoltre un'intera linea di prodotti in carbonio chiamata Carbon Drive, che oggi vanta almeno quattro prodotti differenti (ST TM, CDN TM, CDC TM, CDX TM). Oggi invece vi sveliamo la nuova catena Gates CDX: BLACK, pensata soprattutto per supportare motori elettrici dall'alta coppia - montati centralmente sulle e-bike.

La catena arriva sul mercato con pignoni compatibili con molteplici powertrain, fra questi motori Shimano, Kindernay, Enviolo, Bafang e Valeo. Ma quali sono i vantaggi di una catena in carbonio? Sicuramente hanno una vita più lunga delle tradizionali, richiedono meno manutenzione, producono meno rumore e non hanno bisogno di olio, dunque addio macchie sui pantaloni o sulle caviglie.

Tornando alla nuova catena CDX: BLACK Gates promette un prodotto estremamente pulito, silenzioso e conveniente, soprattutto per quei rider che utilizzano bici cargo a motore centrale. Gates infatti consiglia di usare questa catena in città, oppure a chi fa escursioni di medio raggio sull'asfalto, non è un prodotto per avventurose scampagnate sullo sterrato.



Nel frattempo qualcuno è andato anche oltre, creando un motore elettrico che funziona senza catena. Se utilizzate una bicicletta con catena tradizionale, scoprite come lubrificare al meglio la catena della bici senza commettere banali errori.