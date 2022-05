A tutto gas sulla Ferrari F355 ma colpisce una Range Rover in sosta, cappottandola

Su strada bisogna prestare sempre la massima attenzione e soprattutto attenersi alle regole del codice stradale, ma quando si è alla guida di auto sportive è facile farsi prendere la mano, se poi si è seduti a bordo di una Ferrari il tutto è ulteriormente amplificato. Ed ecco quello che succede quando si esagera.

L’incidente è avvenuto in un piccolo vialetto di una cittadina del Regno Unito, e ha come protagoniste una Ferrari F355 e una Ranger Rover, rimasta coinvolta nel terremoto causato dal conducente della sportiva italiana. Purtroppo non c’è un filmato che possa documentare ciò che è successo, ma un’immagine scattata da un residente è piuttosto eloquente.

Stando a quanto dichiarato dall’uomo che abitava nella casa di fronte al luogo dell’incidente, pochi attimi prima del misfatto aveva sentito il rombo del motore 8 cilindri del cavallino rampante che “sembrava come quello di una macchina da corsa”, ma subito dopo è stato sostituito dal rumore di ferraglia a seguito della collisione, avvenuta contro un Range Rover che in quel momento si trovava in sosta in un parcheggio. L’urto è stato così violento che il SUV inglese si è cappottato su un fianco, rimanendoci.

La dinamica dell’incidente non è ben chiara, ma è molto probabile che il conducente abbia perso il controllo del veicolo forse a causa dell’accelerazione piuttosto che per la velocità. Secondo i residenti la strada è fin troppo stretta e corta per esibirsi in velocità a tre cifre, ma l’accelerazione della F355 è ancora di tutto rispetto pur avendo qualche anno sulle spalle, ricordiamo infatti che da nuova toccava i 100 km/h in appena 4,5 secondi. In ogni caso la botta dev’essere stata piuttosto violenta per riuscire a ribaltare un Range Rover, che non è certo un peso piuma.

Stando a quanto riportato dalla polizia giunta sul posto, nessuno si è fatto male a parte la F355, che comunque è andata nuovamente in moto dopo il misfatto, ma visto il danno riportato sul frontale, era impossibile muoverla. Questo è soltanto uno degli ultimi incidenti che coinvolgono le supercar del cavallino: guardate questa rarissima Ferrari Enzo andata distrutta durante un test drive.

Ma c’è chi fa danni anche a bordo di altre vetture iconiche: questa Ford GT con livrea Gulf è andata distrutta perché il proprietario non sapeva usare il cambio manuale.