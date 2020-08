A tutto gas per 8 minuti: ecco come esplode un vecchio motore diesel

Avete mai assistito all'omicidio-suicidio di un grosso motore diesel? Beh state per farlo adesso, mandando in play il video presente in pagina. Un filmato prodotto dal canale KT3406E che solitamente diverte il suo pubblico con clip assurde, stunt e altre cose folli.

L'esplosione di un motore diesel (con il gasolio spesso messo sotto accusa negli ultimi tempi a livello ambientale) è un buon esempio di ciò che potreste comunemente trovare sul canale. In questo caso l'autore del video si è procurato un rimorchio GMC del 1970, ormai in disuso e fermo da 12 anni prima che il motore venisse messo di nuovo in moto per questo particolare "esperimento".

Sotto il cofano di questo bestione ormai in pensione un grosso motore diesel 8V71 Detroit, con gli iniettori completamente aperti e lasciati andare a 4.500 giri/min - che per un motore simile non è affatto poco. Non a caso, dopo aver prodotto una coltre di fumo non indifferente, prima di colore grigio e poi di un nero denso, il propulsore si è arreso al suo destino e ha dato il via libera a corpose fiamme.

Un esperimento chiaramente senza alcuno scopo preciso, un contenuto realizzato appositamente per i feticisti dei disastri che amano guardare cose folli su YouTube e non solo. Beh avevate mai visto un motore diesel così grosso prendere fuoco?