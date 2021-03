Gare clandestine: ad Atlanta fermati 100 individui e 48 auto in una sola retata

Il dipartimento dello Sceriffo della contea di Clayton ha, nel corso della giornata di domenica 14 marzo, arrestato 100 persone nei pressi del parcheggio di un Sam's Club. Gli individui sono stati accusati di aver effettuato gare clandestine su strade pubbliche.

L'azione degli agenti ha avuto inizio col circondamento del parcheggio e la disposizione sull'asfalto di strisce chiodate su tutte le uscite. All'atto pratico si è trattato di una sorta di trappola fatta apposta per bloccare irrimediabilmente le persone sospette evitando che queste ultime potessero anche minimamente accennare una fuga.

Assieme agli arresti il dipartimento locale ha fatto sapere di aver messo in stato di fermo almeno 48 veicoli, portati via dalla scena poco dopo l'agguato, ma è segnalare anche la confisca di quattro armi da fuoco. Tra gli arrestati c'erano anche 26 minori, per cui i loro genitori devono rispondere delle accuse per la violazione del coprifuoco.

Purtroppo non tutti i ricercati sono stati raggiunti dalle forze dell'ordine, poiché pare che il conducente di una Dodge Charger Hellcat grigia sia riuscito a scappare "a gambe levate". L'auto è stata inseguita dal vicesceriffo e ha perso il paraurti posteriore per uno speronamento (detto anche PIT manouver) da parte della pattuglia ma, nonostante il fuggitivo abbia evaso la manovra, tutti i dati sulla sua targa sono stati prontamente trascritti.

A proposito di gare clandestine di enorme portata non possiamo non menzionare quanto accaduto il mese scorso ad Hong Kong. La polizia del territorio autonomo asiatico ha dovuto fermare la corsa di ben 45 supercar (Ferrari, McLaren, Lamborghini eccetera): le immagini sono a dir poco assurde.