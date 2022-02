Garage54 tenta l'impresa: un motore metà diesel metà benzina funziona?

Ancora una volta i folli youtuber russi di Garage54 tornano a farsi sentire con uno dei loro sorprendenti test pensati per soddisfare la curiosità degli amanti delle automobili. Dopo avere dimostrato che si può cambiare l’olio motore con la macchina accesa, ecco a voi una Lada con motore metà diesel e metà benzina. Funzionerà?

Il test in questione riguarda un’idea molto particolare a cui molti non hanno mai voluto avvicinarsi: i veicoli a doppia alimentazione esistono, ma solo con miscele tra GPL e metano, mentre non se ne sono mai viste con alimentazione suddivisa tra benzina senza piombo e diesel. Ciò è dovuto, come ben saprete, dalla combustione differente: la benzina necessita dell’accensione tramite scintilla, mentre il diesel si basa sulla compressione. È pertanto possibile riuscire in questa impresa?

Il team di Garage54 ha sfruttato una delle solite Lada con motore a quattro cilindri per realizzare questo “Frankenstein” delle automobili, dotandola di due carburatori separati per diesel e benzina. Osservando il video è possibile assistere anche all’intero processo nei dettagli, comprendendo le complessità di questa “avventura”. Ma il risultato finale è interessante: il motore si accende e l’esperienza di guida iniziale non presenta alcun intoppo, almeno fino a quando il diesel non entra in circolo.

La Lada riesce pertanto a percorrere una certa distanza, ma appena si nota il fumo blu fuoriuscire dal tubo di scappamento ecco che il motore inizia a cedere, senza dare più piena potenza. Secondo il team di Garage54 il problema andrebbe ritrovato nella differenza nel rapporto di compressione, per cui il diesel non riuscirebbe ad accendersi quanto dovuto. A ciò si aggiungerebbe, poi, la contaminazione del carburante. Tutto sommato, però, l’esperimento è riuscito; magari in futuro troverà una soluzione definitiva.

Se siete ancora più curiosi, ecco a voi la Lada capace di ribaltarsi di 360 gradi.