Garage54 ha costruito un Tesla Cybertruck con materiali di scarto: il video

Presentato lo scorso novembre 2019, il futuristico pick-up Tesla Cybertruck non sarà sulle strade prima del 2022, la sua produzione infatti inizierà solo a fine 2021 - nelle varianti Dual e Tri Motor. Qualcuno ha dunque pensato di costruirsene uno da solo, senza aspettare...

Siamo in Russia, dove il canale YouTube Garage54 - famoso per i suoi video spesso fuori di testa - è tornato a colpire. Parliamo di un lavoro artigianale al 100% e alquanto certosino, che ha visto il recupero di parti destinate alla rottamazione e la creazione di uno pseudo Cybertruck davvero niente male - per esser stato assemblato a mano, pezzo per pezzo. Assemblaggio che il video, doppiato in lingua inglese, vi racconta passo dopo passo.

Interessante poi che il video venga dalla Russia: come vi abbiamo spiegato tempo fa, difficilmente il Tesla Cybertruck originale potrà essere omologato in Europa. Negli USA i produttori possono auto-certificare i propri prodotti, nel vecchio continente invece ci sono dei serrati test da superare per essere abilitati alla vendita. In Russia invece si torna all'anarchia più pura, un Paese dove il Cybertruck non avrebbe alcun problema. Basti pensare che il Lada 4x4 del 2020 si presenta senza sistemi elettronici di assistenza alla guida e airbag... un veicolo che in Europa occidentale non potrebbe neppure avvicinarsi.