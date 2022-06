Garage54 colpisce ancora: questa Lada ha le porte che si aprono "automaticamente"!

Ormai conosciamo bene i folli tecnici di Garage54: dalla Russia con furore, il team di meccanici ci ha deliziato nel tempo con esperimenti come la Lada dotata di propulsione a vite. In queste giornate, però, hanno voluto stupire tutti realizzando una Lada con portiere ad apertura automatica.

Il celebre marchio nato nel 1973 sotto AvtoVAZ, ora tornato di proprietà della città di Mosca, ha continuato a produrre negli anni delle utilitarie non spettacolari o con funzionalità di ultima generazione, ma affidabili e “di vecchia scuola”. Ancora una volta, la squadra di Garage54 si è servita di una di esse per questo bizzarro esperimento, nel quale hanno voluto implementare un sistema idraulico di apertura e chiusura automatica delle porte.

Nel video all’inizio viene illustrato con estrema rapidità il processo di montaggio all’interno del veicolo, compresa la saldatura del meccanismo alla porta posteriore, ma viene anche precisato che non è possibile aprire o chiudere la portiera manualmente. Insomma, sembra essere la Lada perfetta per un tassista.

A tale proposito, a circa 4 minuti veniamo portati in un viaggio in centro città con il quale i pazzi meccanici si fingono proprio tassisti e cercano di convincere cittadini qualunque a entrare nella Lada, o aprono la portiera in corsa: come si vede nel corso del filmato, l’attivazione del sistema idraulico avviene con la pressione di un pulsante collocato accanto al conducente. Con molta ironia, Garage54 conferma che l’esperimento è riuscito.

Nel mese di febbraio, invece, hanno cercato di costruire un motore metà diesel e metà benzina.