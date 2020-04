Garage troppo piccolo? Qualcuno ha pensato di segare in due la propria Corvette

In giro è possibile trovare modifiche e variazioni di tutti i tipi per quanto concerne una Chevrolet Corvette C5, utili a tutti coloro che non sono pienamente soddisfatti dell'aspetto che assume la supercar americana.

Il proprietario dell'esemplare del quale vi parliamo oggi ha però deciso di non seguire la classica strada dei body kit già belli che pronti. Ha infatti preso la sua Corvette C5, l'ha ripensata a modo suo e l'ha rinominata, con una palese rivelazione d'intenti, Corvettini.

L'esperimento ci è stato portato all'occhio da un utente Reddit, che ha postato sul web le immagini della macchina dalle forme non propriamente comuni. A quanto pare il suo proprietario ha avuto problemi con la sua mole, e ha deciso di risolverli a modo suo. A qualcuno può forse sembrare facile un'operazione simile, ma vi assicuriamo che non è affatto così.

Mentre era all'opera per sistemare gli interni della Corvette, l'estroso tuner ha pensato di dare una nuova identità alla sua macchina. Il muso è stato abbreviato e così anche i fari anteriori. Non sappiamo se questi ultimi siano ancora in grado di emergere dalla carrozzeria, ma dal nostro canto ne dubitiamo fortemente. Per quanto riguarda invece la coda anche qui troviamo un forte accorciamento, e un dimezzamento del numero di fari. Interessante poi il cambio di layout degli scarichi, con i quattro sbocchi a puntare adesso di lato invece che contrariamente al senso di marcia. Inficiato poi per forza di cose il bagagliaio, che può ora ospitare ben pochi oggetti. Voi cosa ne pensate del progetto? Vi piacerebbe una modifica del genere oppure la trovate troppo pacchiana e poco elegante?

A proposito di Corvette, uno statunitense pochi giorni fa aveva acquistato la nuovissima C8 pagandola un occhio della testa, ma dopo poche ore è finito per schiantarsi distruggendola completamente. Hennessey, nota casa di tuning, nel frattempo ha già modificato l'ultima supercar di Chevrolet, donandole ben 1.200 cavalli di potenza.