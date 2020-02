Nel garage di Manny Khoshbin: una Bugatti Chiron e una Veyron faccia a faccia

La sfida che vi proponiamo oggi vede scendere in campo svariati milioni di dollari/euro. Abbiamo da una parte una Bugatti Chiron e dall'altra una Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse.

Due vetture molto diverse tra loro ma in grado di fornire in ogni caso altissime prestazioni, come vi dimostra Manny Khoshbin, proprietario di una "discreta" flotta di auto, talmente innamorato delle sue unità che all'interno della Chiron bianca mette addirittura dei copri-scarpa per non compromettere tappetini e pedali (visto il prezzo, chi non lo farebbe...).

Al di là del fatto che dev'esser bello svegliarsi al mattino e dover scegliere, anziché il colore della cravatta, quale Bugatti prendere dal garage, Khoshbin vi mostra tutte le numerose differenze che riguardano le vetture, non vi porta solo a fare un giro ad alta velocità a bordo di entrambe. Dal baule anteriore, più ampio e profondo nella Chiron, alle rifiniture e ai dettagli delle carrozzerie, passando per la velocità massima di entrambe.

Oltre all'ebrezza di poter accelerare a bordo di una Bugatti, a colpire è sempre il loro particolare sound, davvero impressionante, qualcosa che le nuove auto elettriche non potranno mai eguagliare - pur raggiungendo le medesime prestazioni, se non toccandone di migliori. Cosa sareste disposti a dare pur di fare un giro su uno di questi bolidi in questo preciso momento?