Garage Italia vuole sviluppare una Alfa Romeo Spider elettrica, ed è meravigliosa

A Garage Italia Customs è venuta un'idea fantastica: quella di espandere la propria lineup di auto iconiche elettrificate attraverso la storica Alfa Romeo Spider.

Gli specialisti delle modifiche hanno comunicato il progetto attraverso i propri canali social, condividendo alcune immagini tesaer e rendering del progetto. Sappiamo ancora poco dell'eventuale nome che la vettura prenderà, ma ci si aspetta possa farsi chiamare Garage Italia Duetto Icon-e, e si baserà sulla quarta generazione di Alfa Romeo Spider.

Perché proprio la quarta generazione di Spider? Bella domanda, alla quale i tuner hanno risposto:"Perché non ci piace trafficare con le classiche...eeeeee anche perché amiamo le auto che vanno dritte e che non cadono a pezzi da sole." Sul post Instagram che potete visionare in fondo alla pagina i ragazzi hanno aggiunto altri dettagli:"Completamente elettrica, completamente restomod, si sposta l'asticella verso vette mai raggiunte prima."

Insomma questo pare essere il progetto più ambizioso che Garage Italia Customs abbia mai abbracciato, e i render lo confermano. Troviamo infatti una grafica promettente, dove la Alfa Romeo Spider appare con un tettuccio retrattile trasparente per un tocco davvero unico. Rispetto alla versione di produzione anche i paraurti paiono modificati, con quello posteriore che perde lo sbocco dello scarico e guadagna un aspetto più pulito.

La Duetto Icon-e dovrebbe ricevere anche un'illuminazione esterna a LED, sia all'avantreno che al retrotreno, così come cerchi più massicci degli originali, e con un design a cinque razze e finiture dorate. Le portiere inoltre asseconderanno lo stile delle elettriche moderne, con maglie non fisse ma a scomparsa.

Sorprendente invece la riproposizione di un cambio classico a cinque marce, che per una EV rappresenta in pratica un inutile orpello, ma ne sapremo di più al riguardo tra qualche mese. Nel frattempo vogliamo condividere con voi la magnifica Alfa Romeo GT Junior, anch'essa modificata e resa elettrica, ma ancora non terminata. Per chiudere vi rimandiamo invece alla Alfa Romeo 8C-R Tazio che guarda al futuro del brand italiano attraverso una supercar dalle forme estreme.