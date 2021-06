Garage Italia modifica la Citroen Ami: ecco la 777 di Federica LEVY

Probabilmente conoscerete già Garage Italia, la società di Lapo Elkann che si occupa di personalizzare grandi icone del mondo automotive. Ebbene fra queste icone figura oggi anche la piccola Citroen Ami.

Sulla Ami abbiamo scritto davvero di tutto nelle scorse settimane, del resto parliamo di uno dei fenomeni del momento. Un quadriciclo elettrico che grazie agli attuali incentivi si può acquistare a poco più di 5.000 euro e si può guidare a partire da 14 anni in su. Si ricarica velocemente alla rete elettrica di casa e ha un’autonomia che può arrivare fino a 75 km, sufficiente per i nostri spostamenti urbani.

La vettura è di per sé un oggetto particolare e simpatico, che Garage Italia ha voluto differenziare ulteriormente - portando la sua creazione al MIMO 2021 dal 10 al 13 giugno 2021. Si chiama Ami 777 by Garage Italia ed è stata creata partendo dalla My Ami Pop, si distingue per via di una fiancata completamente colorata in azzurro, dove la personalizzazione 777 bianca spicca sul fondo arancione, colore che caratterizza anche la Ami standard.

Anche sul frontale troviamo una fascia centrale azzurra con firma 777, colore che torna in più parti e va a caratterizzare anche i fari. Il risultato, secondo Garage Italia, è “una versione trendy e vivace della Ami che rispecchia la personalità dinamica della sua proprietaria”, ovvero Federica LEVY.

“Ho voluto personalizzare a modo mio la mia Ami e se già prima incuriosiva molte persone, adesso sono sicura che stupirà tutti. Ho scelto di coinvolgere Garage Italia in questo progetto perché conoscevo bene il grande potenziale creativo di questa Azienda ed ero sicura che avrebbe interpretato al meglio le mie richieste. Volevo una Ami ancora più colorata e divertente, giovane e moderna, che esprimesse vitalità attraverso i colori dell’azzurro, che mi ricorda il mare, e l’arancione, che richiama i colori caldi del sole e dell’estate e sprigiona una grande energia! Sulla fiancata spicca il 777 che richiama le autodella collezione di famiglia, che Garage italia ha saputo integrare perfettamente nella livrea, a mo’ di tabella porta numero. Sono molto soddisfatta del risultato perché ora la mia Ami sembra una vera Auto da corsa, ed esprime il dinamismo e la libertà con cui posso muovermi ogni giorno in maniera indipendente in città... un valore molto importante per noi ragazzi."