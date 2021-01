Questo garage fantascientifico contiene 30 milioni di dollari di supercar

Manny Khoshbin ha cominciato col lavorare presso K-Mart, ma adesso è un magnate del mercato immobiliare dotato di possibilità economiche quasi senza limiti. Khoshbin è capace di buttar giù un muro fatto di grossi televisori per creare spazio alla sua collezione di autovetture, ed è proprio quello che ha appena fatto.

Il video in alto evidenzia infatti un garage pazzesco, ricolmo di bolidi a marchio Bugatti, McLaren, Pagani, ma la particolarità dello stesso concerne il suo design fuori dal comune. Si accede alla vasta area attraverso un lungo corridoio dall'estetica sci-fi in stile astronave per ammirare dei veicoli a dir poco rarissimi in molti casi.

Giusto per fare un esempio, Khoshbin dispone della Hermes Chiron (eccola durante la sua presentazione ufficiale), la quale è stata costruita dalla casa francese soltanto una volta, per cui non ne esiste al mondo un esemplare simile. Secondo le sue stesse stime, Manny Khoshbin vanta una collezione dal valore di circa 30 milioni di dollari mentre, secondo Forbes il suo impero immobiliare varrebbe più di 450 milioni di dollari (372 milioni di euro).

Insomma, una parte consistente del suo patrimonio si trova in "pochi" e invidiatissimi metri quadrati, dove possiamo notare anche la nuovissima McLaren Sabre. Si tratta di una potentissima supercar capace di erogare ben 835 cavalli, di superare i 350 km/h e di registrare tempi sul giro sinceramente stupefacenti. La realizzazione del modello è ad opera della divisione MSO interna a McLaren, che ha deciso di distribuirlo esclusivamente sul mercato statunitense e in pochissimi esemplari.

Per sua stessa ammissione, Khoshbin deve gran parte dell'opulenza del suo vivere all'esistenza di internet. Nonostante viva nel sud della California ha potuto comprare delle proprietà che si estendono fino al Texas. E' palese il fatto che abbia reindirizzato parte dei suoi guadagni verso la sua grande passione: i motori.

A proposito di collezioni fuori di testa vogliamo chiudere mostrandovene altre due. La prima ha come focus mettere assieme delle auto replica ispirate a Fast & Furious, mentre la seconda può addirittura vantarsi di superare per valore quella appena messa in piedi da Manny Khoshbin: Najeeb Kahn ha dovuto cedere, a causa di frodi finanziarie, una collezione di autovetture dal valore di 44 milioni di dollari.