Questo garage abbandonato è pieno zeppo di auto d'epoca: uno spettacolo in rovina

Dopo la fantastica Ford Mustang BOSS 351 scoperta in un fienile, su YouTube abbiamo un altro, splendido ritrovamento non di una vettura d’epoca, bensì di una montagna di auto d’altri tempi nascoste in un magazzino e ricoperte purtroppo di erbacce e, quindi, in condizioni potenzialmente disastrose.

Lo YouTuber The Bearded Explorer a fine maggio si è avventurato in un’area enorme e abbandonata con un garage a dir poco pieno zeppo di automobili d’epoca: nella vasta e decadente collezione ricoperta da alberi e arbusti troviamo ad esempio Bentley, Jaguar, una Porsche 911, almeno due Porsche 924, una Porsche 944, persino una Rolls-Royce. Seguono quindi modelli iconici con interni tutto sommato ben conservati, soltanto pieni di polvere: ci sono una Ford Sierra XR 4x4, una Metro GT-A, una Fiat Coupé con stemma Abarth, una Lotus Esprit, una Jensen Interceptor, Peugeot, Citroen, Mercedes, Mini e anche una Cadillac Eldorado di ottava generazione direttamente dagli Stati Uniti.

Questa è a tutti gli effetti una scoperta incredibile, collocata apparentemente in una zona del Regno Unito. Il filmato ci accompagna per ben 27 minuti circa in questo ambiente. All’esterno troviamo una montagna di rifiuti e anche furgoni abbandonati, lasciando pensare che si tratti di un vecchio garage abbandonato. Del resto, nell’esplorazione si trovano stanze piene zeppe di mobilio vario, pentole, vestiti e fogli di giornale; in altre parole, potrebbe anche trattarsi del magazzino di un collezionista poi abbandonato al tempo. Un vero sogno per gli appassionati, che aspetta solo di essere riportato alla luce e rimesso in sesto.

