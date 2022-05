Garage 54 colpisce ancora: Lada perde 4 ruote in un colpo solo durante un test bizzarro

Il team di Garage 54 ci ha insegnato che anche quando si pensa di averle viste tutte, loro hanno un asso nella manica da sfoderare per offrire il massimo spettacolo: dopo i pistoni per sedie da ufficio usati come sospensioni dell’auto, la squadra di meccanici russa è riuscita a far perdere quattro ruote in una volta sola alla loro Lada.

La bizzarra prova del video che trovate allegato alla notizia vede il team di Garage 54 progettare speciali mozzi delle ruote pressurizzati che utilizzano un aspirapolvere per attaccarsi all'auto: ogni tubo attaccato a ciascun mozzo si collega a una bomboletta d'aria sfruttando la pressione del vuoto per mantenere i cerchi attaccati alla vettura. Se da fermi risulta essere una soluzione stabile, in movimento è una impresa a dir poco titanica.

Nel primo test effettivo alla svolta per tornare indietro perde le gomme anteriori in ben due occasioni, un chiaro segnale delle problematiche legate allo sterzo. Dopo diversi fail delle ruote anteriori, anche quelle posteriori cedono e iniziano a separarsi dalla Lada rotolando lungo l’intera pista. Ma il vero divertimento arriva verso gli 11 minuti, quando dalla Lada si staccano tutte e quattro le gomme e la vettura non può fare altro che cadere di colpo a terra, rovinando ulteriormente il telaio.

Questo esperimento è ovviamente pensato per suscitare qualche risata negli spettatori e, in contesti normali, è ovviamente estremamente difficile che si verifichi un incidente simile. Per fortuna ci sono i pazzi russi di Garage 54!

Sempre loro nell’ottobre 2021 hanno montato 14 gomme su una vecchia Lada.