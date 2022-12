Avete mai visto una gara fra Vespe sul bagnato? È davvero uno spettacolo

Avete mai visto una gara fra Vespe su una pista bagnata? Nel caso in cui non l'aveste mai fatto allora siete sulla pagina giusta. Abbiamo infatti ripescato online un video preso direttamente dal SIP Scootershop che mostra la famosa due ruote italiana in azione mentre battaglia con le sue simili.

La Vespa, ricreata anche in versione LEGO, è protagonista del video riguardante la terza e ultima gara del Campionato Europeo Scooter 2020, una stagione che venne ridotta a causa della pandemia di COVID-19, ma che fu comunque assolutamente esaltante. Le immagini ci giungono dal Motorsportanlage Harz-Ring di Falkenstein, in Germania, e come si può notare il clima è assolutamente non proprio consono per una gara in scooter: freddo e pioggia battente.

I centauri non si sono di certo fatti impensierire dalle condizioni atmosferiche, e montando un set di gomme da bagnato, le cosiddette “rain”, sono scesi in gara per provare a primeggiare sui rivali. Diversi i talenti che hanno rubato la scena, a cominciare da Robert Leibfahrt, protagonista nella Classe 4, detta anche Parmakit Uniform Class, categoria riservata alle Vespe con una potenza compresa fra 26 e 27 cavalli. Sarah e Inga si sono invece distinti nelle classi K5 e K6, categorie inferiori.

In totale si sono corse tre gare per ogni categoria, con Leibfahrt che si è assicurato due primi posti e un secondo posto, bottino che gli ha permesso anche di portarsi a casa il titolo di campione di Classe 4 del 2020. In K5 ha invece avuto la meglio Valentino Randazzo, mentre Albert Heigold ha realizzato il tempo più veloce in Classe 4, un minuto e 6 secondi (il record del circuito, in condizioni di asciutto, è di 54.83 secondi).

Delle sfide senza dubbio divertenti ed esaltanti e anche se “meno nobili” rispetto a MotoGP, ma anche Formula 1, Le Mans e Rally, ogni appassionato di motori non può che rimanere incollato allo schermo vedendo il famoso due ruote tricolore sfrecciare fra le curve a folli velocità. Tra l'altro lo scooter nostrano non è la prima volta che diventa protagonista di un filmato particolare, visto che recentemente aveva fatto il giro del web il video della Vespa a bordo di un altro motorino ad Afragola.