Gara all'ultimo metro tra Huracán STO e Porsche 911 GT3: non c'è competizione

Dopo avere assistito a una pericolosa drag race su una strada pubblica, torniamo in ambienti più sicuri e controllati per vedere una interessante gara di accelerazione tra una Lamborghini Huracán STO e una Porsche 911 GT3. Per quanto estremamente piacevole, in realtà vede un netto vincitore tra le due supercar.

Il filmato propostoci dai colleghi appassionati di Motorsport Magazine, che trovate allegato a questa notizia per vedere integralmente la sfida tra le due vetture, non dura molto ma sa offrirci spettacolo.

Da una parte della pista dell’aeroporto abbandonato troviamo la Porsche 911 GT3 (o 992 GT3) con un peso pari a 1.475 chilogrammi e motore flat-six da 510 cavalli e 470 Nm di coppia; dall’altra, invece, a spiccare con la sua livrea bianca-nera-blu è la Lamborghini Huracán STO dotata sotto il cofano di un motore V10 capace di arrivare a 640 cavalli e 565 Newton-metro di coppia, per un peso pari a 1.512 kg. Capirete, quindi, che già sulla carta la supercar realizzata negli stabilimenti di Sant’Agata Bolognese si presenta al pubblico come la netta favorita, più potente e dal peso giusto poco più elevato. La gara è quindi a senso unico? Se non volete spoiler, non leggete oltre e proseguite con il video.

A coloro che invece vogliono fare a meno di vedere il filmato sveliamo, invece, il risultato: dopo una fase di accelerazione iniziale dove la vettura tedesca ha mostrato la sua potenza, la Lamborghini Huracán STO ha ottenuto un distacco sufficiente da consentirle di vincere la competizione sui 1000 metri con il tempo di 19,4 secondi, contro i 20,1 secondi della GT3.

In conclusione, ricordiamo che da pochi giorni è ufficiale la nuova Huracán Tecnica con V10 aspirato da 640 CV.